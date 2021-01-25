Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitimEBA TV'de bugün canlı ders var mı? TRT EBA TV 25-31 Ocak 2021 ilkokul, ortaokul, lise ders programı! EBA giriş
ABONE OL

EBA TV'de bugün canlı ders var mı? TRT EBA TV 25-31 Ocak 2021 ilkokul, ortaokul, lise ders programı! EBA giriş ekranı

Birinci dönemin son zili çaldı, çocuklar ara tatil öncesi ilk online karnelerini aldı. Korona virüs sebebiyle online sürdürülen 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında ara dönem karneleri alınmış olsa da trt EBA TV'de dersler devam ediyor. EBA TV, sınava hazırlık derslerinden oluşan haftalık ders programını internet sitesi üzerinden öğrencilerle paylaştı. Peki,

EBA TV'de bugün canlı ders var mı? TRT EBA TV 25-31 Ocak 2021 ilkokul, ortaokul, lise ders programı! EBA giriş

Korona virüs tedbirlerinden en çok etkilenenlerden biri de öğrenciler oldu. Yüz yüze eğitime ara verilmek zorunda kalınması ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitimde zorlu bir sürecin başlamasına neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan TRT EBA TV salgın döneminde eğitimin devam edebilmesini sağlayan en büyük araçtı. Okullarda ara tatil başladı ancak EBA TV'de sınava hazırlık ve tekrar dersleri yayınlanmaya devam ediyor. Peki, EBA TV'de bugün canlı ders var mı? TRT EBA TV 25-31 Ocak 2021 ilkokul, ortaokul, lise ders programı

TRT EBA TV 25-31 OCAK İLKOKUL DERS PROGRAMI

25-31 OCAK 2021 EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV 25-31 OCAK ORTAOKUL DERS PROGRAMI

25-31 OCAK 2021 EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV 25-31 OCAK LİSE DERS PROGRAMI

25-31 OCAK 2021 EBA TV LİSE YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

EBA TV CANLI GİRİŞ EKRANI

EBA TV CANLI GİRİŞ, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, VELİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?
e-Okul karne notları 2021 görüntüle: MEB e-Okul dijital karne alma ve e-Okul veli ve öğrenci girişi 2021
GÜNDEMe-Okul karne notları nasıl öğrenilir?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK Başkanı'ndan açıklama
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
KURUYORUZ! Son dakika uzman uyarısı: Virüsten daha tehlikeli!
GÜNDEM"Virüsten daha tehlikeli"
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
Marketler kaçta açılıyor, hafta içi kaçta kapanıyor? 25 Ocak 2021 marketler kaça kadar açık?
GÜNDEM2021 Market çalışma saatleri
65 yaş üstü yasaklar ne zaman bitecek? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni var mı?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında merak ...
HES kodu alma! Hes kodu nasıl alınır? SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
FECİ KAZA! Son dakika! Avcılar Gişelerde TIR ile minibüs çarpıştı!
GÜNDEMAvcılar Gişelerde TIR ile minibüs çarpıştı!
CEZA YAĞDI! Son dakika: 27 bin 893 kişiye kısıtlama cezası! - Haberler
GÜNDEM27 bin 893 kişiye kısıtlama cezası!