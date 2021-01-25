Korona virüs tedbirlerinden en çok etkilenenlerden biri de öğrenciler oldu. Yüz yüze eğitime ara verilmek zorunda kalınması ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitimde zorlu bir sürecin başlamasına neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan TRT EBA TV salgın döneminde eğitimin devam edebilmesini sağlayan en büyük araçtı. Okullarda ara tatil başladı ancak EBA TV'de sınava hazırlık ve tekrar dersleri yayınlanmaya devam ediyor. Peki, EBA TV'de bugün canlı ders var mı? TRT EBA TV 25-31 Ocak 2021 ilkokul, ortaokul, lise ders programı

TRT EBA TV 25-31 OCAK İLKOKUL DERS PROGRAMI

25-31 OCAK 2021 EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV 25-31 OCAK ORTAOKUL DERS PROGRAMI

25-31 OCAK 2021 EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV 25-31 OCAK LİSE DERS PROGRAMI

25-31 OCAK 2021 EBA TV LİSE YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

EBA TV CANLI GİRİŞ EKRANI

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