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EBA TV ders programı: 15-21 Şubat İlkokul, ortaokul ve lise EBA uzaktan eğitim ders programı

EBA TV canlı ders yayını, 15-21 Şubat tarihinde yeniden başladı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim dersleri kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından coronavirüs tedbirlerinin ardından okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak devam ediyor. 15-21 Şubat tarihleri için TRT EBA TV ders programı MEB tarafından paylaşıldı.

EBA TV ders programı: 15-21 Şubat İlkokul, ortaokul ve lise EBA uzaktan eğitim ders programı

EBA TV ile öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden uzaktan olarak devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Öğrenci ve veliler, EBA TV canlı ders programını ve TRT EBA TV frekans bilgilerini araştırıyor. İşte detaylar...

TRT EBA TV DERS PROGRAMI (15-21 Şubat)

MEB yeni dönem uzaktan eğitim dersleri için ders programını paylaştı. İşte 15-21 Şubat EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı...

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV CANLI DERS İZLE

EBA TV, internetten aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izlenebilir. Ayrıca tekrar derslerine de yine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı yayın linkine tıkladıktan sonra sınıflarını seçerek dersleri izleyebilir.

EBA TV'Yİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ - AYARLARI

HD Alış Bilgileri

Polarizasyon: yatay (H)

Alış frekansı: 12.084 MHz

FEC: 2/3

Sembol oranı: 13.750

SD Alış Bilgileri

FEC: ¾

Sembol oranı: 30.000

Polarizasyon: dikey (V)

Alış frekansı: 11.916 MHz

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal
TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal
TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal
TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal
TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal
TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

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