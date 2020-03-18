EBA ücretsiz internet nasıl alınır? Soruları uzaktan eğitimin başlamasına kısa bir süre kala öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. İlkokul öğrencileri TRT ekranlarından veya EBA üzerinden derslerine devam edecek. EBA'ya girişler ise ücretsiz olacak. GSM operatörleri ise öğrenciler için internet paketleri sundu. İşte detaylar...

VODAFONE'DAN EBA İÇİN 3 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından Vodafone, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere MEB’in verdiği 3 GB’ın üstüne 3 GB daha ekleyerek tüm mobil abonelerine 6 GB internet tanımlıyor

TÜRK TELEKOM'DAN EBA İÇİN 8 GB İNTERNET

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yaptıkları protokol çerçevesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını belirterek, "EBA sistemi için internet tanımlamalarına başladık, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sistemi kullanabilecekler" açıklamasında bulundu.

TURKCELL'DEN EBA İÇİN 3 GB İNTERNET

Turkcell, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteği, 3 GB daha ilave ile toplamda 6 GB’a çıkartma kararı aldı.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin 3GB+3GB’lık paketleri hatlarına tanımlayabilmeleri için BiP’teki Keşfet bölümünde bulunan EBA kanalını takip etmeleri gerekiyor. Türkiye’nin resmi dijital eğitim platformu olan EBA’nın içeriklerinden faydalananların 12 ay boyunca 6 GB ücretsiz internet üyelikleri de devam edecek.

Sabit internet kullanıcılarını da EBA giriş için destekleme kararı alan Turkcell, EBA erişimlerinde kotayı kaldırmasının yanı sıra fiber kullanıcılarının platforma erişimlerinde hızını 100 MBit’e yükseltiyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan , "Devletimizin aldığı doğru kararlar ile yeni tip koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağımıza ve el birliği ile yeneceğimize inancım tam” dedi.

eba.gov.tr ve EBA’da GEÇERLİ 6 GB İNTERNET TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

BiP uygulamasındaki Keşfet bölümünde yer alan EBA kanalı takip edildikten sonra “6 GB Paketinizi Aktifleyin” butonuna tıklanır. 6 GB paketi tanımlanır.