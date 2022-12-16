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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ebrar Karakurt kendisine yöneltilen soruları cevapladı! "Türkiye'ye dönmeyi..."

Milli takımın başarılı voleybolcularından biri olan Ebrar Karakurt, bu sezon için İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara ile anlaştı. Ünlü voleybolcu, Instagram'dan gelen soruları yanıtladı ve Türkiye'ye geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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  • Ebrar Karakurt kendisine yöneltilen soruları cevapladı! "Türkiye'ye dönmeyi..."

    Vakıfbank'ta forma giyen ve bu sezon Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyeri ve özel hayatına dair soruları yanıtladı.
  • Ebrar Karakurt kendisine yöneltilen soruları cevapladı! "Türkiye'ye dönmeyi..."

    Bir dönem yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Ebrar Karakurt, A Milli Takım için gösterdiği başarısının yanında özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Karakurt, son olarak sosyal medya hesabından takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.
  • Ebrar Karakurt kendisine yöneltilen soruları cevapladı! "Türkiye'ye dönmeyi..."

    Ebrar Karakurt, bir takipçisinden gelen ''Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?'' sorusuna ilk kez açıkca yanıt verdi.
  • Ebrar Karakurt kendisine yöneltilen soruları cevapladı! "Türkiye'ye dönmeyi..."

    Karakurt soruya ''Zaman neyi gösterir bilemeyiz fakat yurt dışında oynama deneyimini seviyorum. Kısa vadede Türkiye'de oynamak gibi bir planım yok. Milli takımda buluşuyoruz zaten biraz özlem iyidir'' sözleriyle yanıt verdi.
  • Ebrar Karakurt kendisine yöneltilen soruları cevapladı! "Türkiye'ye dönmeyi..."

    Ebrar Karakurt, takımda yaşanan sıkıntılara yönelik gelen soruya ise;  ''Benim kurşun döktürmek gibi bir planım var ama gel de bunu İtalyanlara anlat. Takım olarak sakatlıklardan kurtulamadığımız bir sezon ama bu asla bir bahane olamaz. Biz bahanelerin arkasına sığınmak yerine durum ne olursa olsun sahaya çıkıp savaşıyoruz. Ben eminim ki sezon sonunda çok daha güzel şeylerden bahsediyor olacağız. Arkadaşlarıma ve Stuff'a olan güvenim sonsuz" şeklinde bir yanıt verdi.
  • Ebrar Karakurt kendisine yöneltilen soruları cevapladı! "Türkiye'ye dönmeyi..."

    Başarılı voleybolcu İtalya'da bulunan kebapların hindiden yapıldığını ve bunu sevmediğini de dile getirdi.
  • Ebrar Karakurt kendisine yöneltilen soruları cevapladı! "Türkiye'ye dönmeyi..."
  • Ebrar Karakurt kendisine yöneltilen soruları cevapladı! "Türkiye'ye dönmeyi..."
  • Ebrar Karakurt kendisine yöneltilen soruları cevapladı! "Türkiye'ye dönmeyi..."
  • Ebrar Karakurt kendisine yöneltilen soruları cevapladı! "Türkiye'ye dönmeyi..."

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