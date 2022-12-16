Ebrar Karakurt, takımda yaşanan sıkıntılara yönelik gelen soruya ise; ''Benim kurşun döktürmek gibi bir planım var ama gel de bunu İtalyanlara anlat. Takım olarak sakatlıklardan kurtulamadığımız bir sezon ama bu asla bir bahane olamaz. Biz bahanelerin arkasına sığınmak yerine durum ne olursa olsun sahaya çıkıp savaşıyoruz. Ben eminim ki sezon sonunda çok daha güzel şeylerden bahsediyor olacağız. Arkadaşlarıma ve Stuff'a olan güvenim sonsuz" şeklinde bir yanıt verdi.