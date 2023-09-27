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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam EBRD Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        EBRD Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

        Moody's, Fitch, OECD ve S&P'nin ardından EBRD de Türk ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti. 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 08:31 Güncelleme: 27.09.2023 - 08:37
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        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
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        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye için büyüme görünümünde revizyona gitti.

        EBRD ekonomik beklentilere ilişkin yayınladığı raporda, Türkiye için 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltti.

        Yukarı yönlü revizyonun, seçim öncesi mali canlanmanın etkisiyle yılın ilk yarısındaki güçlü büyümeyi yansıttığı aktarılan raporda, Türk ekonomisinin 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.

        'DIŞ FİNANSMAN DENGESİZLİKLERİ DEVAM EDİYOR'

        Raporda, beklenen büyüme performansına karşı kısa vadeli dış borcun 200 milyar doları aşması ve cari açığın 60 milyar dolar seviyesinde seyretmesi nedeniyle dış finansman dengesizliklerinin devam ettiği kaydedilirken, döviz rezervlerinin arttığı ancak mütevazı kalmaya devam ettiği ifade edildi.

        Ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüşün olumlu bir sinyal olarak görüldüğü raporda, Mart 2024'teki yerel seçimlerin önemli bir etken olacağı belirtildi.

        EBRD ekonomistleri Türkiye’nin son yıllarda nispeten güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ancak yavaşlama görüldüğünü ifade ederken, raporda Türkiye ekonomisinin büyümesinin 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 5.6'dan yüzde 3.9'a gerilediği kaydedildi.

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        S&P DE YÜKSELTMİŞTİ

        Benzer şekilde önceki gün de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin 2023 yılı için büyüme beklentisini yüzde 2.3'ten yüzde 3.5'e yükseltmişti. Kuruluşun 2024 yılı için tahmini de yüzde 2'den yüzde 2.3'e revize edildi.

        OECD ise geçen hafta yayınladığı raporda, 2023 için Türk ekonomisinin büyüme beklentisini yüzde 3.6'dan 4.3'e çıkardı.

        Bir başka kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2 hafta önce yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu eylül sayısında Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yüzde 2.5'ten yüzde 4.3'e yükseltti. Raporda ayrıca Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 ve 2025'te ise yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

        MOODY'S YÜZDE 4.2 BEKLİYOR

        Moody's, geçen ay yayınladığı Küresel Makro Görünüm 2023-24 raporunda Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 4.2 ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesini beklediğini bildirdi. Moody's, Mayıs ayında yayımladığı tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 2 büyüyeceğini öngörmüştü.

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