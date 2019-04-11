Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır

Şarkıcı ve oyuncu Ebru Destan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Kendisi de bir eski manken olan Ebru Destan’a geçtiğimiz günlerde podyumda yaptığı hareketle büyük tepkiler alan şarkıcı Hatice hatırlatıldı. Destan, konuyla ilgili, "O insanların kendi hayat tercihleri, kendilerini nasıl konumlandırdıklarıyla alakalı bir şey. Kendisi artı yada eksi bunun karşılığını alır. Bana soracak olursanız kesinlikle benim doğrum değil" dedi