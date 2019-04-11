Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır

Giriş: 11.04.2019 - 09:37 | Güncelleme:  

Şarkıcı ve oyuncu Ebru Destan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Kendisi de bir eski manken olan Ebru Destan’a geçtiğimiz günlerde podyumda yaptığı hareketle büyük tepkiler alan şarkıcı Hatice hatırlatıldı. Destan, konuyla ilgili, "O insanların kendi hayat tercihleri, kendilerini nasıl konumlandırdıklarıyla alakalı bir şey. Kendisi artı yada eksi bunun karşılığını alır. Bana soracak olursanız kesinlikle benim doğrum değil" dedi

  • 1Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Ebru Destan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destan, "Her şey yolunda, dizi devam ediyor. Artık ağlamaktan gözlerim şişti. 36 bölümdür hep ağlıyorum. Biraz tatili hak ettik. Çocuklarla beraber tatile çıkacağız inşallah" dedi.

  • 2Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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    "KENDİSİ BUNUN KARŞILIĞINI ALIR!"

    Kendisi de bir eski manken olan Ebru Destan’a geçtiğimiz günlerde podyumda yaptığı hareketle  büyük tepkiler alan şarkıcı Hatice hatırlatıldı. Destan, konuyla ilgili, "O insanların kendi hayat tercihleri, kendilerini nasıl konumlandırdıklarıyla alakalı bir şey. Kendisi artı yada eksi bunun karşılığını alır. Bana soracak olursanız kesinlikle benim doğrum değil" dedi.

  • 3Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 4Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 21Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 22Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 23Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 24Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 25Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 26Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 27Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 28Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 29Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 30Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 31Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 32Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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  • 36Ebru Destan'dan Hatice'ye: Kendisi bunun karşılığını alır - Magazin haberleri
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