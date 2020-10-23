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Ebru Polat: Ailemden onay çıkmadı

Kısa bir süre önce Tolgahan Acar ile aşk yaşamaya başladığını duyuran şarkıcı Ebru Polat, ilişkisiyle ilgili bir itirafta bulundu. Polat, "Psikolog, uzun zamandır sevdiğim bir dostumdu. Çok iyi biridir fakat ailemden onay çıkmadı o gün. Siz de bunu anladınız zaten. Her zaman dost kalacağız" dedi

Ebru Polat: Ailemden onay çıkmadı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla aşkını ilan etmişti. Gönlünü Tolgahan Acar'a kaptıran Polat, birlikte çekilen karelerini takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak şarkıcının mutluluğu kısa sürdü.

"AİLEMDEN ONAY ÇIKMADI"

Takipçisinin sorusuna yanıt veren Ebru Polat, ilişkisiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Şarkıcı, "Psikolog, uzun zamandır sevdiğim bir dostumdu. Çok iyi biridir fakat ailemden onay çıkmadı o gün. Siz de bunu anladınız zaten. Her zaman dost kalacağız" açıklamasını yaptı.

"BENİ HAK ETMİYORSUNUZ"

Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Ebru Polat, "Hayatımda yakın gördüğüm kim varsa sildim. Sevgiliyse ayrıldım, kankaysa küstüm. Beni hak etmiyorsunuz. Yeni arkadaşlar tanımanın vakti geldi" şeklinde konuşmuştu.

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