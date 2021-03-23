- Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsunuz?



Çünkü güçlü olmaktan başka çarem yok. Alternatif yok ki... Güçlü olmak zorundasın. Senin de güçlü olmaktan başka çaren yok. Sen kendine değer vermezsen, güçlü hissetmezsen kimse sana değer vermez ve zayıf olduğun için seni ezerler.



- En büyük korkunu bize itiraf et!



En büyük korkum mu? Yok... Sadece Allah!