Ebru Şallı'nın sözlerinin ardından Çağla Şıkel, gözyaşlarına boğuldu. Şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki çocuğu bulunan Şıkel, şu sözleri söyledi:

Ben hep şey diyorum: Onlar için her zaman, her yaşında, her gün elimden gelenin en iyisini yapacağım, hep en iyisini vereceğim. 'Yaa, of, puf' yapmayacağım.

Geçen gün anneme dedim ki: Anne ben Uzay'ı, Kuzey'i doyasıya sevdim mi, öptüm mü? O surata bak, o surat bir daha geriye gelmeyecek, bir daha geriye dönemeyeceğim. Annem de, "Sen onları yaka iğnesi gibi büyüttün, bize bile vermedin. O kadar sevdin ki sen bize torun sevdirmedin. Hiç aklın arkada kalmasın" dedi.