Uğur Akkuş-Gonca Akkuş davasında mahkeme kararını verdi

Ebru Şallı'nın sevgilisi işadamı Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Akkuş'a kendisine hakaret ve iftira içerikli bir haber yaptırdığı iddiasıyla bin liralık tazminat davası açmıştı. Mahkeme, hakaret unsuru bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti