Ebru Yaşar: Bir kez giydiğim kostümleri atmıyorum

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Siyahın üzerinde taş detayları olan bir elbise giyen Yaşar, elbisesinin birkaç yıl önce yaptırıldığını söyledi.

"GERİ DÖNÜŞÜME İNANIYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Kadınların işi zor. Görsel bir iş yaptığımız için kıyafetlerimize özen göstermek gerekiyor ama bu her sahne için yeni kıyafet anlamına gelmiyor. Kıyafetlerimi geri dönüştürerek yeniden kullanmayı seviyorum. Bir kez giydiğim kostümleri atmıyorum. Geri dönüşüme inanıyorum. Kullan - at insanı hiç olmadım. Doğaya ve insana saygı duyduğumuz için elimizden geldiği kadar her şeyi geri dönüştürmeliyiz" dedi.

Ebru Yaşar, giymediği kıyafetleri nasıl değerlendirdiğiyle ilgili ise "Öğrencilik yıllarımdan beri başkalarıyla paylaşmayı seviyorum. Bu alışkanlık içimde hep vardı" ifadelerini kullandı.

'Affet', 'Yıllar Sonra'nın ardından Samet Kardeşler ve Sıla Şahin ile 'Sanmadan Git' adlı şarkıda düet yapan Ebru Yaşar, "Planlarımız tam istediğimiz gibi gidiyor. Yaz bitmeden yeni şarkılar da gelecek. Sevenlerime ne yapsam az. Onların duygularına hitap etmek beni mutlu ediyor" dedi.