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        Haberler Magazin Ebru Yaşar: Gençlere elimden geldiğince destek oluyorum

        Ebru Yaşar: Gençlere elimden geldiğince destek oluyorum

        Ebru Yaşar, bir mekânda sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Ebru Yaşar, yeni albümünü değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 17:13 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:14
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        "Elimden geldiğince destek oluyorum"
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        Ebru Yaşar, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaşar; "Çok mutluyum tabii ki... Ortak duygularda insanlarla buluştuğum için ayrıca mutluyum. Açılış şarkımız yine düet oldu. Zeyd ve Siyam ile birlikte bir düete imza attık. Çok da güzel yerini buldu. Çok da güzel gidiyor." şeklinde konuştu

        "SOSYAL MEDYA HAYATIN PARÇASI"

        Ebru Yaşar, "Sosyal medya hayatımızın artık bir parçası. Orada biraz daha kolay bazı şeyler. Yeni bu işlere atılanlar için daha rahat. Eskiden bizlerin desteğe hep ihtiyacı vardı. Artık yapılan doğru işler orada karşılık bulabiliyor. Şimdi de ben şükürler olsun, o zamanlardan bu zamanlara geldim. Desteğe ihtiyacı olanları da ben elimden geldiğince destekliyorum" diyerek genç şarkıcılara da destek verdiğini dile getirdi.

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        ÖNCE AİLE

        Yazın gelmesiyle birlikte konser takviminin de yoğun olduğunu dile getiren Ebru Yaşar; "Stüdyoda ve sahnelerde çok vakit geçiriyorum. Benim de bir ailem var ama. Hafta içlerinde dinleniyorum, ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Hafta sonları da çalışıyorum. Bodrum'a gideceğiz, bayram programımız da yoğun. Her şey yolunda. Sorun yok. Bayramın birinci günü önce ailemle olacağım. İkinci gününde Batum'da olacağım, üçüncü gün de Bodrum'da çok sevdiğimiz bir otelde olacağız, dördüncü gün de Alaçatı'da olacağız" diyerek yoğun konser programı ve planlarından da bahsetti.

        CANLI TRİO

        Ebru Yaşar, röportajın ardından sahnedeki yerini aldı. Sahnede seyircilerine bir de sürpriz yapan Yaşar, Zeyd ve Siyam ile birlikte 'Kafamın İçi' şarkısını sahnede canlı seslendirerek açılışı yaptı. Yaşar, İstanbul'lu misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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        #Ebru Yaşar
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