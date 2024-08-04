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        Haberler Magazin Ebru Yaşar ile Ecem Erkek, sahnede düet yaptı - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar ile Ecem Erkek düet yaptı

        Bodrum'da sevenleriyle bira araya gelen Ebru Yaşar, kendisini dinlemeye gelen oyuncu Ecem Erkek'i sahneye davet etmesinin ardından ikili, birlikte düet yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:11
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        Birlikte düet yaptılar
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        Ebru Yaşar, Bodrum'da bir mekânda sahne aldı. Yaklaşık iki saat şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendiren Yaşar'ı dinlemeye gidenler arasında oyuncu Ecem Erkek de vardı.

        Ebru Yaşar, sahnede Ecem Erkek'i misafir etti. Yaşar ve Erkek, birlikte düet yaptı.

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        #Ebru Yaşar
        #Ecem Erkek
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