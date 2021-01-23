Ebru Yaşar ile İbrahim Tatlıses neden küstü?

Ebru Yaşar ile İbrahim Tatlıses, 15 yıllık küslüğün ardından barıştı. Ebru Yaşar, İbo Show'da küslükle alakalı "Hayatımın en güzel en heyecanlı gecesini yaşadım. 3 saatlik uyku ile geldim. Seni 15 yıldır görmedim. Dürüst insanlar küser. Biz 5 sene çalıştık 15 sene küs kaldık." dedi.

EBRU YAŞAR İBRAHİM TATLISES NEDEN KÜSTÜ?

Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses'in programına konuk olduktan sonra eski patronuyla ilgili şunları dile getirdi "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama o küskünlüğe son verdik."

Ne güzel bunları duymak. Daha önce katıldığı bir programda Yaşar, Tatlıses için "İnsan sevdiğine kırılır. Neden küstüğümüzü ben de bilmiyorum" diye bir yorum yapmıştı.

İkilinin neden küstüğü ise bilinmiyor.