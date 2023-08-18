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        Haberler Magazin Ebru Yaşar'ın yat keyfi - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar'ın yat keyfi

        500 milyon TL değerinde yeni satın aldığı ultra lüks yatıyla mavi tura çıkan Ebru Yaşar, objektif karşısına geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 11:20
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        Yaz sezonunda da konser maratonunu sürdüren Ebru Yaşar, sahnelerine kısa bir ara verdi ve kendini ödüllendirdi. 500 milyon TL değerinde lüks bir yat satın alan Yaşar, ailesiyle mavi tura çıktı.

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        YAT POZLARI

        Ünlü şarkıcı, tatilde objektif karşısına geçti. Bir hayli keyifli olduğu görülen Ebru Yaşar, "Olmasın mı sunset (gün batımı) pozlarım?" ifadelerini kullandı.

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        600 metrekare alana sahip olduğu öğrenilen ve 4 katlı olan yatta 5 lüks VIP oda bulunuyor.

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        Ayrıca ünlü şarkıcının tatil sonrası yoğun konser takvimiyle sahnelere hızlı bir geri dönüş yapması bekleniyor.

        #Ebru Yaşar
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