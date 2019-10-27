Ebu Bekir El-Bağdadi kimdir, kaç yaşındadır? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bizde sizler için IŞİD lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin hayatını derledik...

EBU BEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Ebu Bekir el-Bağdadi, kendini halife ilan eden Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgütün kurucusu ve lideri.

Ebu Bekir el-Bağdadi Irak Savaşı esnasında Irak'ta el-Kaide'ye bağlı örgütün temellerini attı. Suriye'de çıkan iç savaş ile birlikte bu ülkeye gitti ve Nisan 2013'te el-Nusra Cephesi ve kendi örgütünü Irak ve Şam İslam Devleti adı altında birleştirdiğini ilan etti. 29 Haziran 2014 günü halifeliğini ilan etti. Nusra Cephesi liderleri birleşmeye karşı çıktı ve el-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'ye durumu iletti. 2013 yılında El-Cezire'ye sızdırılan bir mektup ve ses kaydıyla El-Kaide lideri Eymen el Zevahiri bu grubun Suriye kanadını tasfiye ettiğini açıkladı. Fakat IŞİD emiri Ebu Bekir el-Bağdadi bu tasfiye kararını reddettiğini ve grubun Suriye'deki operasyonlarına devam edeceğini açıkladı. Raporlara göre Nusra Cephesi'ne bağlı yabancı militanların %80'ini kontrolü altına aldı.

4 Ekim 2011'de ABD Dışişleri Bakanlığı el-Bağdadi'yi küresel terörist ilan etti ve yakalanması ya da öldürülmesi için 10 milyon dolar ödül koydu. 5 Kasım 2014'te Forbes'in "Dünyanın En Güçlü İnsanları" listesine girdi.

İLK YILLARI VE EĞİTİMİ

El-Bağdadi hakkında net bilgiler bulunmasa da 1971 yılında Irak'ın Samarra ilinde doğduğuna inanılır. Raporlara göre ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 yılında o civarda bir camide imamdı. Saddam Hüseyin döneminde militan görüşlere sahip olduğuna dair söylentiler de vardır. Ayrıca Güney Irak'ta ABD güçleri tarafından 4 yıl esir olarak tutulduğu dönemde radikal İslam'ı benimsediği de söylenir. En önemli bulgularına rastlanan bir diğer olay ise Amerikan işgali sırasında Amerikan askerlerinin silah ve mühimmatlarının korumasına ve lojistik desteklerinin sağlanmasına yardımcı olmasından sonra IŞİD ile ilgili planlarını ortaya koymasıyla başlamıştır. Amerikan Ordusunun getir-bırak doktrinini bu yöntemle kullanarak örgütüne silah ve mühimmat sağlamıştır.

SİLAHLI FAALİYETLERİ

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgaliyle birlikte Bağdadi'nin birkaç küçük militan grubu yönetmeye başladığı iddia edilir. Daha sonra Mücahit Şura Meclisi'nde söz sahibi olmuştur.

2 Şubat 2004'te, Irak'taki Amerikan birlikleri tarafından Felluce yakınlarında tutuklanarak, Aralık 2004'e kadar Ebu Gureyb Cezaevi ile Camp Bucca'da tutuldu.

Ebu Eyyub el-Mısri'nin 18 Nisan 2010'da öldürülmesi Irak İslam Devleti'nin başına geçti. 2 Mayıs 2011'de ABD komandolarının el-Kaide lideri Üsame bin Ladin'i öldürmesinin ardından, el-Bağdadi Üsame bin Ladin'den övgülerle bahsederek; ölümünün sorumlularına karşı şiddetle karşılık verileceğine dair tehditler içeren bir bildiri yayınladı. 5 Mayıs 2011'de 24 polisin öldüğü ve 72 kişinin yaralandığı Hilla saldırısını el-Bağdadi üstlendi. Mart ve Nisan 2011 arasında Irak İslam Devleti el-Bağdadi'nin emriyle gerçekleştirilen 23 ayrı saldırının sorumluğunu üstlendi. 15 Ağustos 2011'de Irak İslam Devleti'nin Musul'da 70 kişinin ölümüne sebep olan suikast girişimleri başladı. Örgüt internet sitesinden yaptığı açıklama ile Üsame bin Ladin'in intikamını almak için Irak'ta 100 ayrı saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. 22 Aralık 2011'de Bağdat'ta koordineli bir şekilde seri intihar saldırıları başladı. Bu saldırılar sonrasında 63 kişi öldü, 180 kişi yaralandı. Bombalamalar ABD'nin Irak'tan çekilmesinin hemen ardından başladı.

Örgütün Suriye'de de yayılması için çalışmalara başladı ve grubunu genişleterek Irak ve Şam İslam Devleti adını verdi. El-Bağdadi halen örgütün Irak ve Suriye'deki tüm aktivitelerini yönetmekle sorumludur. Ayrıca geniş çaplı bombalama ve suikast eylemlerinin de mimarıdır.

HALİFELİK İLANI

IŞİD 29 Haziran 2014'te halifeliğin yeniden kurulduğunu ilan etti. el-Bağdadi halife ilan edilerek Halife İbrahim adını aldı ve Irak ve Şam İslam Devleti ismini İslam Devleti olarak değiştirdi. Bu hareket pek çok İslam ülkesi lideri ve diğer cihadçı gruplar tarafından şiddetle eleştirildi. Bunun yanı sıra farklı islami gruplardan da destek gördü.

5 Temmuz 2014'te el-Bağdadi'nin video görüntüleri ilk kez İnternet ortamında yayınlandı. Bu videoda el-Bağdadi Musul'da bir camide vaaz verirken görüntülendi.

29 Nisan 2019'da 5 yıl aradan sonra yeni bir videosu yayınlandı. Videonun dikkat çeken kısmı ise örgüt militanları tarafından eline verilen dosyada Vilayet el Türkiye yazmasıydı.