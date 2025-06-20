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        Haberler Magazin Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi - Magazin haberleri

        Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi

        Ece Dizdar ile Serdar Orçin, İstanbul'da sahil kenarında düzenlenen romantik bir törenle dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 20:57 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:17
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        Evlendiler
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        Oyuncu çift; Ece Dizdar ile Serdar Orçin, 5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

        İstanbul’da sahil kenarında açık havada düzenlenen düğün törenine çiftin aileleri, meslektaşları ve arkadaşları katıldı.

        Ece Dizdar ile Serdar Orçin'in meslektaşları, düğün töreninin her anını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Ece Dizdar
        #Serdar Orçin
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