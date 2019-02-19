Program yayını biter bitmez annesi ile birlikte soluğu alışveriş merkezinde alan Erken, ilk önce bir restorana giderek öğle yemeği yedi.

Yemeğin ardından alışveriş turuna çıkan anne kız birçok mağazayı gezerek alışveriş yaptılar. Kendilerini görüntüleyen gazeteciler ile sohbet eden güzel sunucu, "Nasılsınız?" sorusuna "Çok yorgunum, yayın için sabah 5'de kalkıyorum. Ne yaparsın ekmek parası." diyerek espri ile cevap verdi.