TEDBİR KARARI ALDIRDI



Ronay ise mahkemeye başvurarak, Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Avukatı Ali Furkan Tatlı ve kadın arkadaşlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'nden çıkarken görüntülenen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e dava açtı.



"BEN TEHDİDE ASLA PABUÇ BIRAKMAM!"



Ronay, "Ben onunla iş yapmaya çalıştım. Ben onu her fırsatta uyardım. Onun kızının kızı yaşında olduğumu, bu tarzlarda konuşmaması gerektiğini söyledim. Sonra bana sadece iş için yaklaştı ama klip çekildikten sonra, yine absürtlükler ortaya çıktı. 'Bana kahve içmeye gel, şuraya gidelim...' Ben de kırmadan geciktirdim. 'İnşallah görüşürüz' tarzı konuştum. Birkaç gün önce niyetini açık şekilde belli etti. 'Yanımda uyu bu gece' dedi. Ben de 'Böyle bir şey mümkün değil. Yanlış kişiye mi mesaj attınız?' dedim. O da tehdit etti beni. 'Seninle ilgili videolar paylaşırım' dedi. Benim Instagram'da paylaştığım videoları kendine özel zannediyor herhalde. Beni bunlarla rezil edebileceğini ve yanına gitmemi söyledi. Ben de tehdide asla pabuç bırakmam..." diyerek, yaşanan olayı açıkladı.