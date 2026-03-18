Ecem Erkek’ten tek kişilik oyun: ‘Kara Kız’

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Ecem Erkek’in yazıp oynadığı tek kişilik şarkılı oyun ‘Kara Kız’, 6 Nisan’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde prömiyer yapmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu’nun oturduğu oyunun afişi yayınlandı.

Yayınlanan afişte oyunu yazıp oynayan Ecem Erkek’in çocukluk fotoğrafı yer alıyor. 90’lı yılların mahalle kültürünü, aile ilişkilerini ve büyüme hikayelerini mizah ve müzikle bir araya getiren oyun, geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın kahkahası bol dünyasını sahneye taşıyor.

‘Kara Kız’, küçükken pembeler içinde büyüyen prenseslerin değil; pazardan alınmış yün elbisesi, altında taytı, ayaklarında patiğiyle annesinin altın gününde göbek atan bir kızın hikayesini anlatıyor.

Oyun takvimi:

NİSAN

6 Nisan Pazartesi - Beşiktaş Kültür Merkezi

17 Nisan Cuma - Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

27 Nisan Pazartesi - Maximum Uniq Box

MAYIS

5 Mayıs Salı - Beşiktaş Kültür Merkezi