        Ecem Erkek'ten tek kişilik oyun: 'Kara Kız'

        Ecem Erkek'in yazıp oynadığı BKM yapımı tek kişilik şarkılı oyun 'Kara Kız', 6 Nisan'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak

        Giriş: 18.03.2026 - 00:21 Güncelleme:
        Yapımını BKM’nin üstlendiği, Ecem Erkek’in yazıp oynadığı tek kişilik şarkılı oyun ‘Kara Kız’, 6 Nisan’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde prömiyer yapmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu’nun oturduğu oyunun afişi yayınlandı.

        Yayınlanan afişte oyunu yazıp oynayan Ecem Erkek’in çocukluk fotoğrafı yer alıyor. 90’lı yılların mahalle kültürünü, aile ilişkilerini ve büyüme hikayelerini mizah ve müzikle bir araya getiren oyun, geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın kahkahası bol dünyasını sahneye taşıyor.

        ‘Kara Kız’, küçükken pembeler içinde büyüyen prenseslerin değil; pazardan alınmış yün elbisesi, altında taytı, ayaklarında patiğiyle annesinin altın gününde göbek atan bir kızın hikayesini anlatıyor.

        Oyun takvimi:

        NİSAN

        6 Nisan Pazartesi - Beşiktaş Kültür Merkezi

        17 Nisan Cuma - Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

        27 Nisan Pazartesi - Maximum Uniq Box

        MAYIS

        5 Mayıs Salı - Beşiktaş Kültür Merkezi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Donmak üzereyken bulduğu leyleği, 2,5 aylık bakım sonrası doğaya bıraktı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlhan Akış (50), karlar içinde donmak üzereyken bulduğu leyleği evine götürüp 2,5 ay sıcak ortamda bakarak besledi. Sağlığına kavuşan leylek, havaların ısınmasıyla birlikte doğal yaşam alanına bırakıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        "Köklerimize geri dönmeye çalıştık!"
        "Köklerimize geri dönmeye çalıştık!"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı