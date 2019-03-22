Ecem Karaağaç şunları söyledi:
Dolandırıldım davamdan vazgeçmeyeceğim. Zor ayakta duruyorum kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Tehdit edildim. Beni rezil edeceğini benim bu haberlerimin magazine çıkacağını söylemişti.
Maddi manevi ailevi her türlü benim üzerime gelindi. Alay konusu olmak istemiyorum. Düşmanımın dahi yaşamasını istemem.
Ben iki senedir yaşıyorum bunu. Bir aylık iki aylık bir şey değil bu. Benim bir ailem olduğunu ve kadın olduğumu kimse unutmasın. Yorumlara bakamıyorum insanlar çok acımasız.
Enerji yüklemek istiyorlarsa başkasına yüklesinler. Bu insanlar nelerin nasıl yaşandığını bilmeden o iki cümle ile insanı yargılayamaz.
Ecem Karaağaç'a enerji yüklediği iddia edilen kişi 2. Sayfa programına konuştu:
Ecem Karaağaç'a enerji yüklediği iddia edilen kişi 2. Sayfa programına konuştu:
Gelemem müsait değilim diyordum. Ecem uçak biletimi alıp çağırıyordu. Bazen 2-3 hafta kalıyordum. 1-2 hafta böyle sürdü. Levent'te iki AVM'de bierlikte görüntülerimiz var.
Eğer bu istismarsa bunlar mümkün mü? İsterseniz siz buna sevgili deyin, isterseniz demeyin. Benim mesleğim eğitmenlik. Survivor'dan dönünce beklediği şöhrete ulaşamayınca bunlar oldu. Bunu ispat etsin Taksim Meydanı'nda... Bana iftira atıldı. Ben de dava açtım, benim de ailem var.
Sarmaş dolaş fotoğraflarımı var. Enerji yüklemedim.
Bay İ.'nin sözlerine ise Karaağaç, "Açıklamalarının tamamı külliyen yalan. Kendisiyle gönül ilişkim olmadı. Rol yapıyor. Ben çok güzel kandırıldım. Ben çok güzel kandırıldım. "Açık açık anlatamadığım bir olay yaşadım. Bay İ.'nin beni farklı kişiliklerle aradığını savcılığa verince öğrendik. Tanımadığım birine nasıl güvendiğimi sorguluyorum" dedi.
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