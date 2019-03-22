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Ecem Karaağaç şunları söyledi:



Dolandırıldım davamdan vazgeçmeyeceğim. Zor ayakta duruyorum kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Tehdit edildim. Beni rezil edeceğini benim bu haberlerimin magazine çıkacağını söylemişti.

Maddi manevi ailevi her türlü benim üzerime gelindi. Alay konusu olmak istemiyorum. Düşmanımın dahi yaşamasını istemem.