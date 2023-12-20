Ecmel Faik Sarıalioğlu: TFF istifa edemez, yetkisi yok

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarialioğlu ve kulübün başkan yardımcısı Bayram Saral, Trabzonspor maçında takımın sahadan çekilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. İşte Sarıalioğlu ve Saral'ın açıklamaları...

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral: Sahadan çekilme kararının Trabzonspor futbolcuları ve yöneticileriyle hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi çekilme kararının başka kulüplerle ilişkilendirmeye çalışılması olayı ana mecrasından çıkarmaya yönelik beyhude çabalardır. Aynı şekilde sahadan çekilme kararını salt bu maçtaki hakem hatasına bağlanması olayı basite indirgemektir. Türk futbolunun son dönemlerde içinde bulunduğu gergin ve huzursuz ortamın nasıl oluştuğu, son olarak dün akşamki maçta yaşanan olaylardan geçilerek gelindiğini anlamak için bazı hususların kamuoyuyla paylaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Ligin ilk haftasından itibaren aleyhimize yapılan bariz hakem hataları nedeniyle en çok zarar gören kulübün İstanbulspor olduğu, ciddi puan kayıplarına maruz kaldığı aşikardır."

REKLAM "Kulübümüz aleyhine yapılan hakem hatalar ile ilgili detaylı açıklamalar 6 Aralık 2023 tarihinde TFF yönetim kuruluna bildirilmiştir. Ligin 1. haftası Konyaspor maçı, Konyaspor'un attığı gol öncesinde futbolcumuza yapılan bariz faul verilmedi. 5. haftada Başakşehir maçında skor 1-0'ken bariz penaltımızın verilmemesi. 7. haftada Gaziantep maçında aleyhimize verilen haksız fauller ve kartlar. 8. haftada Beşiktaş maçı 1-0 devam ederken Beşiktaş lehine penaltı verilirken oyuncumuza yapılan bariz faulün verilmemesi. 13. haftada Hatayspor maçında rakibimiz lehine verilen hatalı penaltı kararı. 14. haftada Karagümrük maçı 0-0 devam ederken lehimize verilmeyen penaltı ve VAR müdahalesine rağmen rakibe verilmeyen kırmızı kart. Trabzonspor maçında lehimize verilmeyen penaltı ve devamında verilmeyen gol. Ligin ilk haftasından itibaren kötü gidişatı gören başkanımız, TFF başkanından randevu talep etmiştir. Türk futbolunun en tepesinde bulunan başkan, bugüne kadar randevu talebimize olumlu veya olumsuz cevap vermiştir. 97 yıllık çınarı, İstanbulspor'u yok saymıştır. Hakem hatalarına karşın, tepkilerimizin TFF tarafından haftalarca göz ardı edilmesi ve durumun süreklilik arz etmesi neticesinde camiamızda haklı bir gerginlik oluşturmuş, dünkü hakem hatası bardağı taşıran son damla olmuştur."

"Kulübümüzün sadece kendi maddi imkanlarıyla disiplinli bütçesinden, sportmence yarışmasından asla taviz vermeyerek sürdürdüğü lig mücadelesinde hemen hemen tüm kulüplerin ittifakla yakındığı sorunların ve hakem hatalarının mevcut TFF ve MHK tarafından sona erdirilmeyeceği, kulüplere ilişkin büyük küçük, medya gücü olan olmayan, sesi çok çıkan az çıkan şeklinde ayrımcılığın devam edeceğine ve artık bu hususların düzelmeyeceği kanaatimiz oluştuğundan, onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğuyla TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettik." ECMEL FAİK SARIALİOĞLU: NEDEN TRABZONSPOR MAÇI? İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Neden Trabzonspor maçı? Çünkü bu maça rastladı. Bir VAR 5 dakika karar veremiyorsa, 73. dakikada takımı maçtan çekiyorsak bunun sorumlusu TFF ve hakemler. Bu tesadüfen bu maça rastladı. Benden fazla kimse Trabzonlu olmasın. Ben Trabzonluluğumu kimseye değişmem. Hiçbir Trabzonlu benden daha çok Trabzonlu ve Trabzonsporlu değildir. Biz doğduk doğalı onla büyüdük. İstanbulspor'un sahibiyiz ve İstanbulspor için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz." REKLAM

"TFF RANDEVU VERMEDİ" "TFF tam saat 15.00'te aradı. Telefonum sessizdeydi, cevap veremedim. Müslüm Özmen Bey aradı, sonra Bayram Saral Bey'i aradı. Yan yanaydık. Kendisiyle ve Büyükekşi ile konuştum. Israrla verdi telefonu. Kendisini dinledim. Ne düşünüyorsam, aday olduğu günden bugüne, hepsini tekrar söyledim. Sayın TFF başkanımızın yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından asla söylemedim. 20 kişinin içinde ne konuştuysam, her yerde aynı şeyi konuştum. Bize randevu vermediler. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelin dediler. Bugün Süper Lig'de oynuyorum. 8 senede 3 sefer şampiyon oldum, buraya kadar geldim. Bugün itibarıyla 1 lira borcum yok, ne futbolcuya ne SSK'ya ne herhangi bir yere. Kime ne kadar borcumuz var sezon sonuna kadar onları ödemekle mükellefiz. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz bilmem ne sorun değil. Burada adalet olması lazım. İstanbulspor'un bir Kütahyaspor'dan, Kayserispor'dan, Zonguldakspor'dan bir başka olmaması lazım. Her takım için adalet olması lazım. Bir sürü söylenecek şey var. İstanbulspor ile alakalı konuşuyoruz sadece. Takımı sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz, bu. Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil." REKLAM

"GELİNEN NOKTA BU" "Ben kimsenin özel bir şeyi vardır, yoktur bilemem. O zamanki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu seçildiği zaman mutlu olmuştuk. Askeri disiplinle çözebileceğine inanıyorduk. Sonuna kadar destek olmuştuk. Sonuna kadar arkasında durmuştum. Değişmesinin yanlış olduğunu her yerde söyledim. Bugün bile çağrılıp değerlendirilmeliydi. O zamanki yapılan toplantılarda, tüm kulüpler onu destekledi. Sonradan bir toplantı yaptı, '1 dakika bile beklenilmezdi' dedi, orada ip kopmuştu, ne yapması gerekiyorsa yapmıştı. Destek veren bazı kulüplerimiz, yanlış olduğunu, sezon sonuna kadar beklenmesi gerektiğini söyledi. Belki de haklıydılar, bilmiyorum. Sonuçta gelinen nokta bu." "TFF istifa etmez, TFF görevden alınılır. İstifa edecek yetkisi yok!"

"BİRİNİ TOKATLAYAMAM" Ben kendime, doğruyu yaptığıma inanıyorum. Yapabileceğim başka bir şey yok. Benim inip birini tokatlayacak durumum yok. Gerek de yok. Ben oyuncularıma çocuklarıma, 'Gidin, hakemden helallik alın ve tebrik edin' dedim. Gittim Trabzonsporlu hocamızı ve başkan Ertuğrul Doğan kardeşim benim, 25 senedir tanırım, kardeşim kadar sevdiğim birisi, onu tebrik ettim. Zaten Trabzonspor biziz yani, başkası değil, benim." REKLAM "KİMSEDEN ÖZÜR DİLEMEM" Futbolcular haklı. Tek özür dilemem gereken sporcularım ve teknik ekibim. Kimseden özür dilemem. Hepsinin çoluk çocuğu var, hepsinin bu maçta galip gelirseler prim hakkı var, bilmem neyi var. Bu çocuklar maçta galip gelmiş gibi prim vereceğim." "BUGÜN OLSA YİNE AYNISINI YAPARIM" "Bugün olsa yine aynısını yaparım."