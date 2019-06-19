Ecrin bebek ne oldu? Ecrin'in katili bulundu mu? Şeklindeki sorular tüm Türkiye tarafından en sık araştırılan konulardan biri oldu. Müge Anlı'nın programında işlenen Ecrin Kurnaz olaadeta izleyenlerin kanını dondurmuştu. Jandarma, UMKE ve AFAD tarafından her yerde aranan Ecrin'den hiçbir iz bulunanamış ve karışık aile durumundan dolayı savcılık aileyi incelemeye almıştı. Babasının kim olduğu bilinmeyen Ecrin Kurnaz ile ilgili her gün şaşkına çeviren çelişkili ifadeler ortaya atılıyordu.

ECRİN BEBEK SON DURUM NEDİR?

7 Mayıs tarihinde kaybolan Ecrin Kurnaz'ın cesedi 25 Mayıs tarihinde kaybolduğu evinin yaklaşık 6 km uzaklığında bulundu. Yol kenarında bulunan küçük ayakkabı Ecrin'inin cesedine götürdü. Ecrin parçalanmış, vücut bütünlüğü bozulmuş bir halde bulunmuştu. Bu kan donduran haberin ardından savcılık konuyla ilgili açıklamada bulundu.

TÜM ŞÜPHELER ÜVEY AMCASI ÖZKAN KURNAZ'DA

Kaybolmasının ardından Müge Anlı'nın programında aranan Ecrin Kurnaz'ın aile fertleri canlı yayına katıldı. Ecrin'i en son gören üvey amca Özkan Kurnaz, küçük kızın önce altını değiştirip ardından üstünü giydirdiğini daha sonrada evden çıktığını söylemişti. 1,5 yaşındaki Ecrin'in altını değiştirmesi Müge Anlı tarafından sert bir tepki ile karşılandı. Öte yandan savcılık tarafından başlatılan incelemelerde Özkan Kurnaz'ın internet geçmişi ise bir kez daha şaşkına çevirdi. Kurnaz'ın internette cinsel içerikli sitelere girdiği öğrenildi. Özkan Kurnaz ile ilgili diğer bir olay ise, Ecrin'in kaybolduğu gün arama çalışmalarında, Jandarma'ya, "Suda boğulduysa parmak izi çıkar mı?" şeklindeki sorular sormasıydı. Kurnaz'ın konuyla ilgili ifadesi ise şöyle oldu, "Merak ettim sordum. Ben böyle bir şey yapmadım" oldu.

SAVCILIKTAN ECRİN KURNAZ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafefleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz soruşturmasını yürüten Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, açıklamalarda bulundu. İnsan parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu söyleyen Çakmak, "Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz. Şuan cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz veriler ışığında şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok. İleriki aşamalarda böyle bir durum çıkarsa bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız. Soruşturmanın varlık sebebi zaten bu nitelikteki bir eylemde kasten adam öldürme olduğu ortaya çıkarsa gözaltından öte tutuklama olması lazım. Ama bunun için öncelikle şüphelilerin kuvvetli suç şüphesiyle ve delilleriyle tespit edilip ona göre değerlendirilmesi lazım. Bizi adli birimler olarak, mesuliyetten alıkoyma suçu, kasten adam öldürme suçu, taksirli adam öldürme suçu ilgilendirir. Biz bu suçların işlenmiş ihtimaline binaen soruşturma yapıyoruz şuanda. Netice itibariyle doğal ölüm de çıkabilir. Çocuk kaybolmuştur ve hayvan saldırısına uğramış da olabilir. O zaman biz çekiliriz idari birimlerin takdirine kalır. Ama bu suç şüphesi varsa biz soruşturmamıza devam ederiz. Cesedi buraya kadar taşıyan hayvan da olabilir, insan da olabilir. Bunlar ihtimaller, biz bu ihtimalleri araştıracağız" diye konuştu.

ECRİN'İN KATİLİ BULUNDU MU?

1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın katilinin kim olduğu ise henüz belli değil. Savcılık Ecrin'in cesedinin bulunmasının ardından hayvani bir saldırıya kalmış olabileceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.