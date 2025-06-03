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        Haberler Ekonomi Emlak Eczacıbaşı'dan 2.2 milyar liralık gayrimenkul satışı - Emlak Haberleri

        Eczacıbaşı Holding'den 2.2 milyar liralık gayrimenkul satışı

        Eczacıbaşı Holding, Levent'te yer alan 193 Ofis Binasını 2.25 milyar TL+KDV bedel ile sattığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 21:44 Güncelleme: 03.06.2025 - 21:45
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        Eczacıbaşı Holding'den 2.2 milyar liralık satışı
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        Eczacıbaşı Holding KAP'a yaptığı bildirimle Levent'te bulunan 193 Ofis Binası'nın satışını gerçekleştirdiğini açıkladı.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent - Şişli'de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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