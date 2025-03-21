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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit: 0 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit: 0 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında V. Bank'ı ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 20-25, 20-25 ve 21-25'lik skorlarla 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 00:21 Güncelleme: 21.03.2025 - 00:21
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        VakıfBank, Eczacıbaşı'na set vermedi!
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        VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti.

        Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

        Hakemler: Burhan İlhan, Mehmet Gül

        Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Rettke, Boskovic, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Beyza, Boden, Naz, Nicoletti

        V. Bank: Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Bosetti, Deniz, Aylin (L), Frantti, Derya, Xinyue, Ayça (L)

        Setler: 20-25, 20-25, 21-25

        Süre: 82 dakika (27, 25, 30)

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