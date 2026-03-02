Canlı
        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU (Eczacıbaşı Kupa Voley'de yarı finalde) - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

        Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında evinde konuk ettiği Göztepe'yi 25-21, 25-16 ve 25-22'lik skorlarla 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Giriş: 02.03.2026 - 21:08
        Eczacıbaşı Kupa Voley'de yarı finalde!

        Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi.

        Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Göztepe'yi konuk etti. İlk seti 25-21 kazanan turuncu-beyazlılar, ikinci seti 25-16, son seti de 25-22'lik skorlarla kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

        Aldığı 20 sayıyla Magdalena Stysiak karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Sinead Jack-Kısal ise kaydettiği 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular toplamda 10 blok ve 4 servis sayısı elde etti.

        Salon: Eczacıbaşı

        Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim

        Eczacıbaşı Dynavit: Meliha, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Maglio, Stysiak, Aybüke (L), Yaprak, Boden, Elif

        Göztepe: Emine, Nazlı Eda, Hollock, Haneline, Atkinson, Ezgi, Bihter (L), Rotar, Nur Sevil, Hande Naz

        Setler: 25-21, 25-16, 25-22

        Süre: 86 dakika (31, 26, 29)

