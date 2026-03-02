Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Göztepe'yi konuk etti. İlk seti 25-21 kazanan turuncu-beyazlılar, ikinci seti 25-16, son seti de 25-22'lik skorlarla kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Aldığı 20 sayıyla Magdalena Stysiak karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Sinead Jack-Kısal ise kaydettiği 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular toplamda 10 blok ve 4 servis sayısı elde etti.