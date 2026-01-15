Habertürk
Habertürk
        Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Olympiacos Piraeus: 0 | MAÇ SONUCU

        Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Olympiacos Piraeus: 0 | MAÇ SONUCU

        Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında evinde konuk ettiği Yunan ekibi Olympiacos Piraeus takımını 25-18, 25-15 ve 25-19'luk skorlarla 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 21:13 Güncelleme: 15.01.2026 - 21:13
        CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Yunan ekibi Olympiacos Piraeus'u 25-18, 25-15 ve 25-19’luk skorlarla 3-0 yendi.

        SALON: Eczacıbaşı Spor

        HAKEMLER: Eldar Zulfugarov, Wojciech Maroszek

        ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Maglio, Smrek

        OLYMPIACOS PIRAEUS: Stevanovic, Di Iulio, Carcaces, Terzoglou, Kubura, Abderrahim, Artakianou (L), Sampati (L), Oikonomidou, Coneo, Dimitriou.

        SETLER: 25-18, 25-15, 25-19

        SÜRE: 75 dakika (24’, 22’, 29’)

