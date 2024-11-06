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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Tent Obrenovac: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Tent Obrenovac: 0 | MAÇ SONUCU

        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takım, CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur B Grubu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:44 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:44
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        Eczacıbaşı Dynavit set vermedi!
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        CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur B Grubu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takım, Sırbistan ekibi Tent Obrenovac'ı 3-0 mağlup etti.

        Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

        Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Marco Van Zenten (Hollanda)

        Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol (Aybüke Özel, Beyza Arıcı, Nicoletti)

        Tent Obrenovac: Rankovic, Mijatovic, Natasa Cikuc, Terrell, Sajic, Stanojevic (Gocanin, Jaramazovic, Krickovic, Popovic, Nadja Cikuc)

        Setler: 25-12, 25-11, 25-21

        Süre: 63 dakika (20, 20, 23)

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