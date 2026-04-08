        Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Zeren Spor: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Zeren Spor: 1 | MAÇ SONUCU

        Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Zeren Spor'u 3-1 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 20:29 Güncelleme:
        Eczacıbaşı Dynavit seride 1-0 öne geçti!

        Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında konuk ettiği Zeren Spor'u 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Serinin ikinci karşılaşması 11 Nisan’da Ankara’da Saat 13.00’de oynanacak.

        Salon: Eczacıbaşı

        Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

        Eczacıbaşı Dynavit: Stysiak, Rettke, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Aybüke (L), Boden, Dilay, Smrek, Maglio, Meliha, Bengisu

        Zeren Spor: Lazareva, Uzelac, Kübra, Beyza, Saliha, Janset, Özlem (L), Ceren (L), Malinov, Eylül

        Setler: 25-10, 27-29, 25-21, 25-19 Süre: 121 dakika

