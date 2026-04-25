Eczacıbaşı Dynavit, Simge Aköz'le iki yıl uzattı
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Simge Aköz ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Giriş: 25 Nisan 2026 - 23:12
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, kaptan Simge Aköz'le iki yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, uzun yıllardan bu yana turuncu-beyazlı ekipte forma giyen 35 yaşındaki milli liberonun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
