        Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi! - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi!

        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

        17.12.2025 - 20:20
        Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi!
        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Galatasaray Daikin'i konuk etti.

        Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip set vermeden 3-0 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte Eczacobaşı ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Galatasaray ise bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşadı.

        Ligde bir sonraki hafta Eczacıbaşı Dynavit, Aydın BBSK'ye konuk olacak. Galatasaray Daikin ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

        Salon: Eczacıbaşı

        Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

        Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Bengisu Aygün, Stysıak (Simge Aköz, Rettke, Meliha Diken, Boden)

        Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Sylla (Eylül Yatgın, Carutasu, Ayçin Akyol, Lukasik, Bongaerts)

        Setler: 25-23, 25-17, 25-21

        Süre: 85 dakika (30, 27, 28)

