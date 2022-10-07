ECZANELER CUMARTESİ AÇIK MI?

Hafta içi 09:00-19:00 saatlerinde çalışan eczaneler hafta sonu nöbet sistemi ile çalışıyordu. Ancak cumartesi günü için nöbetçi eczane uygulaması sona erdi.

Ancak İstanbul Eczacı Odası’nın yapmış olduğu açıklamaya göre 5 Aralık 2020 tarihinden itibaren cumartesi günü için eczane nöbet sistemi sona erdi.

Buna göre; pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczane sistemine devam edilecek ve diğer günlerde ise tüm eczaneler 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Alınan bu karar nedeniyle eczaneler cumartesi günleri hafta içinde olduğu gibi 09:00-19:00 saatleri arasında faaliyet göstermeye devam edecek.

Pazar günleri nöbetçi sistemi ile çalışmaya devam edecek nöbetçi eczaneler için internet üzerinden sorgulama yapabilir, bulunduğunuz bölgedeki nöbetçi eczanelerin bilgisini alabilirsiniz. Ayrıca bulunduğunuz bölgedeki eczaneler, hafta sonu nöbetçi olarak çalışacak eczanelerin adresini camlarına asarak vatandaşı bilgilendirmektedir.