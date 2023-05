Ed Sheeran: Davayı kaybedersem müziği bırakırım

2014'te büyük bir başarı yakalayan 'Thinking Out Loud' şarkısının Martin Gaye’in 1973 tarihli 'Let’s Get In On' şarkısından kopyaladığı öne sürülen Sheeran, mahkemeye çıktı.



Paçranın kendisine ait olduğunu iddia eden Ed Sheeran, hakkındaki suçlamaların gerçek olması durumunda müziği bırakacağını açıkladı.