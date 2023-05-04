Ed Sheeran: Davayı kaybedersem müziği bırakırım

"MÜZİĞİ BIRAKIRIM"



Konuyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Eğer olur da davayı kaybedersem ben artık tamamım, işim bitti" dedi.



Davayı kaybetmesi halinde müzisyenliği bırakacağını sözlerine ekleyen Sheeran, "Tüm hayatımı bir sanatçı ve söz yazarı olmaya adadım ancak bunun biri tarafından küçümsenmesini gerçekten aşağılayıcı buluyorum" ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: AP, AA