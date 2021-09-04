Eda Erdem Dündar: Halkımıza armağan olsun

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı. Maçın ardından konuşan Zehra Güneş, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için bir araya geldiklerini hatırlatarak "Mayıstan beri birlikteyiz, çok zorlu bir süreç geçirdik. Son turnuvamızı madalyayla tamamladık. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Her yerde evimizde gibi hissettik" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAKİ EN İYİ ÜÇ TAKIMDAN BİRİ OLMAMIZA AZ KALDI"

Sultanların başantrenörü Giovanni Guidetti ise "Çok mutluyum. Herkes adına çok teşekkür ederim, çok uzun bir yaz oldu. 2 madalya kazandık ve Olimpiyat'ı 5. olarak tamamladık, bence çok kötü değil. Dünyadaki en iyi üç takımdan biri olmamıza çok az kaldı. Türk milli takımı, her turnuvanın sonuna kadar oynuyor. Bundan gurur duyuyoruz" dedi.

Kaptan Eda Erdem Dündar ise yaptığı açıklamada destekleyen herkese teşekkür ederken başarıyı da Türkiye'ye armağan etti. Kaptan "Dolu dolu turnuvalar oynadık. Dünkü yenilgiden sonra iyi toparladığımızı düşünüyorum, bize madalyayla tamamlamak yakışır dedik. Bugün daha istekli olan taraf bizdik. Halkımıza armağan olsun. Türk halkı, iyi ki varsınız. Bizi inanılmaz desteklediniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. 2022 yazında görüşmek üzere, kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.

"27 SET ALDIK, 5 SET VERDİK"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Sultanların turnuvada sadece beş sette rakiplerine boyun eğdiğinin altını çizerek "27 set aldık, 5 set verdik. Avrupa'nın üçüncüsü olduk, bizim için yeterli mi? Değil. Şampiyon olamadığımız için özür diliyorum. Bizim hedefimiz büyük. Bu çocuklar suç içlemedi, 120 gündür nefes almadılar. Kürsüde hep yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Daha işin başındayız. Bu takım Avrupa'nın en genç 3 takımından biri, tebrik ediyorum ve kutluyorum" dedi.