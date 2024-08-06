Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları, Çin ile karşılaşmasında yarı finale yükselirken dikkat çeken isim Eda Erdem oluyor. Türkiye A Milli Takım forma giyen Erdem 300'den fazla maçta görev almıştır. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem performansıyla ve hayatıyla sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli?
Kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve Fenerbahçe'de devam eden Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takımı'nda forma giyiyor. Peki, Eda Erdem kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı hakkında tüm merak edilenler...
EDA ERDEM KİMDİR?
Eda Erdem, 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.