Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eda Gürkaynak, önceki gün Bebek’te bir arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.

Gazetecilerle çok kısa bir şekilde sohbet eden Eda Gürkaynak; "Yeni bir proje hazırlığım var, ikinci dizim olacak. Çok heyecanlıyım, çalışmalarım devam ediyor” dedi.

Basın mensuplarının, "Oyunculukla alakalı sevgiliniz Birkan Sokullu’ya danışıyor musunuz?" sorusuna ise "Genel olarak her şeyi danışıyorum ben ona. Sadece bu meslekle alakalı değil. Başka bir iş yapıyor olsaydım da kesinlikle ona danışırdım. Fikirleri benim için çok değerli ve önemli" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Uzun süredir Birkan Sokullu ile birlikte aşk yaşayan Eda Gürkaynak; "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Şimdilik her şey yolunda diyelim bir şey olursa öğrenirsiniz zaten" diyerek, yürüyüşüne devam etti.