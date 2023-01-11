Eda Gürkaynak: Birkan ile birbirimize destek oluyoruz

"ŞU AN İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Gürkaynak, "Yakın zamanda ekranlarda sizi görecek miyiz?" sorusuna ise "Bakalım, şu an için çok mutluyum. Kişisel gelişim olarak da yapıyorum. Bir planım yok ama süreçteyiz" yanıtını verdi.

Eda Gürkaynak ayrıca sevgilisinin kendisine destek olduğunu ifade ederek "Birbirimize her konuda destek oluyoruz" dedi.