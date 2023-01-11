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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eda Gürkaynak: Birkan ile birbirimize destek oluyoruz

Birkan Sokullu ile birlikteliği sonrası oyunculuk dersleri almaya başlayan Eda Gürkaynak, sevgilisinin kendisine destek olduğunu söyledi. Gürkaynak, "Birbirimize her konuda destek oluyoruz" dedi

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  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Birkan Sokullu ile uzun bir süredir aşk yaşayan Eda Gürkaynak, Bebek'te objektiflere yansıdı. Yeğeni ile vakit geçiren Gürkaynak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    Sokullu ile aşk yaşamaya başladıktan sonra oyunculuk eğitimi almaya başlayan Eda Gürkaynak, konuyla ilgili "Benim daha öncesinden ilgim vardı zaten, kurslar alıyordum. Son bir senedir Türkiye'de de almaya başladım" ifadeleri kullandı. 
  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    "ŞU AN İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

    Gürkaynak, "Yakın zamanda ekranlarda sizi görecek miyiz?" sorusuna ise "Bakalım, şu an için çok mutluyum. Kişisel gelişim olarak da yapıyorum. Bir planım yok ama süreçteyiz" yanıtını verdi. 

    Eda Gürkaynak ayrıca sevgilisinin kendisine destek olduğunu ifade ederek "Birbirimize her konuda destek oluyoruz" dedi.
  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    "ARKADAŞIMIN PANTOLONUNU GİYİP ÇIKTIM"

    Gürkaynak, daha sonra "Birkan Sokullu'yla ileride aynı projede yer alır mısınız?" şeklindeki soruya da "Ne desem bilemedim, bakalım" yanıtını verdi. Pantolonunun kısa geldiği görülen Gürkaynak, "Arkadaşımın pantolonunu giyip çıktım, kısa oldu biraz" ifadelerini kullanıp güldü.
  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    "BİRBİRİMİZİ YÜKSELTTİĞİMİZ BİR DÖNEMDEYİZ"

    Daha önce Birkan Sokullu'yu ailesiyle bir araya getiren Eda Gürkaynak', "Gayet iyi giden bir ilişkimiz var. Hiçbir şey için acele etmiyoruz. Birbirimizi yükselttiğimiz, çok elverişli olduğumuz bir dönemdeyiz" şeklinde konuşmuştu.
  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    "AİLEM BİRKAN'I ÇOK SEVİYOR"

    İlişkilerinin resmiyete dökülmesi için bir beklentisinin olmadığını söyleyen Gürkaynak, "Bu işler hayırlısı... Her şey iyi gidiyor. Mutluyum, acelemiz yok. Benim ailem çok samimidir ve çok seviyorlar Birkan'ı. Birkan'ı da ilk günden beri tanıyorlar, gayet iyi anlaşıyorlar. Ben çok severim böyle ailece güzel zaman geçirmeyi..." demişti.
  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    "SORUNLU BİR ZAMANIMIZ OLMADI"

    Birlikteliklerinde sorun yaşamadıklarını dile getiren Eda Gürkaynak, "Her ilişkide sorunlar vardır ama biz gerçekten muhabbet etmeyi seven, sorunlar üzerine durup, daha yapıcı olan iki karakteriz. O yüzden böyle aklıma gelen sorunlu bir zamanımız olmadı" ifadelerini kullanmıştı.
  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    "BİRKAN SINIRLARINI BİLİYOR"

    Sokullu'nun gece gezmesinden rahatsız olmadığını söyleyen Gürkaynak, "Birkan'ın arkadaşlarıyla beraber olması beni hiç rahatsız etmiyor. Birkan çok saygı duyan ve sınırlarını çok iyi bilen bir insan" demişti.
  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    "GÜZEL GİDEN BİR İLİŞKİMİZ VAR"

    Sevgilisiyle birlikteliğiyle alakalı konuşan Birkan Sokullu da "Güzel giden bir ilişkimiz var. Her şey çok yolunda. Çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

    Eda Gürkaynak'ın ailesiyle bir araya gelmesiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Sokullu, "O aileye girmek değil, tanışıklık... O da benim ailemi tanıyor. Bu çok güzel bir şey. Mutluluğumuzu kendi çevremizle paylaşmaya çalışıyoruz. Sinerjimiz çok yüksek. Umarım böyle devam eder" şeklinde konuşmuştu.
  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    "EVLİLİK" AÇIKLAMASI

    Evliliğe sıcak baktığını söyleyen Birkan Sokullu, "Bu konuyla alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün böyle bir şeye karar verirsek, bunu uygulamaktan kaçınmayız" açıklamasını yapmıştı.
  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    "BİRBİRİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

    Sokullu, ilişkisi hakkında, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" ifadelerini de kullanmıştı.

    Eda Gürkaynak, Birkan Sokullu ile ilişkisinin ilk dönemlerinde New York Üniversitesi'nde öğrenim görüyordu.
  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    ASLI ENVER İLE EVLİYDİ

    Öte yandan ünlü oyuncu, 2012 yılında meslektaşı Aslı Enver ile evlenmiş ancak ikilinin beraberlikleri 2015'te bitmişti.
  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    AŞK 3 YIL SÜRDÜ

    Sokullu, daha sonra Berrak Tüzünataç ile yaklaşık 3 yıl aşk yaşamıştı. Ancak oyuncunun, Tüzünataç ile ilişkisi ayrılıkla sonuçlanmıştı.
  • Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu sorularına yanıt: Birbirimize destek oluyoruz - Magazin haberleri

    Birkan Sokullu'nun bir dönem de oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile kısa süreli bir birlikteliği olmuştu.

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