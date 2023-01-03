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Eda Taşpınar kimdir, neden gündem oldu? Eda Taşpınar ne yaptı?

Geçtiğimiz gün bir camiide yeni yılla ilgili verdiği bir pozla büyük tepki çeken Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ayrıntıları ve ünlü tasarımcının hayat hikayesine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

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  • Eda Taşpınar kimdir, neden gündem oldu? Eda Taşpınar ne yaptı? Camideki pozu olay yarattı...

    Ünlü moda tasarımcısı Eda Taşpınar'ın bir camide çekilen yeni yıl pozuyla ilgili yankılar devam ediyor. Yoğun tepkiler nedeniyle söz konusu pozunu hesabından kaldıran Eda Taşpınar'ın hakkında soruşturma açıldı. İşte, detaylar...
  • Eda Taşpınar kimdir, neden gündem oldu? Eda Taşpınar ne yaptı? Camideki pozu olay yarattı...

    EDA TAŞPINAR NEDEN GÜNDEM OLDU?

    Eda Taşpınar'ın sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Eda Taşpınar'ın son paylaşımı tepki çekti. Bir camide objektif karşısına geçen Taşpınar, çekilen fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla yayınladı.
  • Eda Taşpınar kimdir, neden gündem oldu? Eda Taşpınar ne yaptı? Camideki pozu olay yarattı...

    Eleştiriler sonrasında Taşpınar, kısa süre sonra paylaşımını sildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi.

    Savcılık, Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

    Eda Taşpınar, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
  • Eda Taşpınar kimdir, neden gündem oldu? Eda Taşpınar ne yaptı? Camideki pozu olay yarattı...

    EDA TAŞPINAR KİMDİR?

    Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü’nde geçmiştir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleşmişlerdir. Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye gelmiş ve Robert Koleji’nde eğitimine devam etmiştir. Ancak son senesinde ayrılmıştır.

    London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra’da Central School of St.Martins’de de moda eğitimi almıştır. Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul’a geri dönmüştür. Eda Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün başkanıdır. Eda Taşpınar’ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur. Adnan Taşpınar amcasıdır. Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar’ın dedesidir.
  • Eda Taşpınar kimdir, neden gündem oldu? Eda Taşpınar ne yaptı? Camideki pozu olay yarattı...

    Eda Taşpınar kendisinden yüksek moda zevki ve güzel fiziği ile söz ettirmektedir. Eda Taşpınar hem iş hayatı ile hem de özel hayatı ile kendisinden söz ettirmektedir.Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkânı’nı kurmuştur ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürmüştür.

    Kendi ürünlerini üretip satan Eda Taşpınar ürünleri ile yankı uyandırmıştır. Eda Taşpınar ürünlerini yurtdışında da takipçileri ile buluşturmuştur. Eda Taşpınar şirketinin vizyonunu “kadınları mutlu etmek” olarak belirlemiştir. Türkiye’de önde gelen markalarına özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamıştır ve hazırlamayı sürdürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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