Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yaşındaki Edanur Çoban'ı internetten aldığı tüfekle öldürmüş! - Haberler

        Edanur'u internetten aldığı tüfekle öldürmüş!

        Kayseri'de okul için harçlık biriktirmek için çalıştığı işinden evine giden 18 yaşındaki Edanur Çoban'ı öldüren Gökhan Ç.'nin, genç kızı takip ettiği ve cinayette kullandığı tüfeği internetten satın aldığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:04 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edanur'u internetten aldığı tüfekle öldürmüş!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesinde meydana gelen olayda, adalet bölümünü kazanan ve üniversite zamanında ailesine yük olmamak için bir restoranda garsonluk yapan Edanur Çoban (18), evine giderken eski sevgilisi olduğu iddia edilen Gökhan Ç. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

        İHA'da yer alan habere göre genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan müdahalede Edanur Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kızın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        BİR HAFTA ÖNCE AYRILMAK İSTEMİŞ

        Edanur Çoban ile Gökhan Ç.'nin 1.5 yıl boyunca arkadaşlık yaptığı, Edanur'un olaydan 1 hafta önce ayrılmak istediği öğrenildi.

        AV TÜFEĞİNİ İNTERNETTEN SATIN ALMIŞ

        Ayrılma teklifini kabul etmeyen Gökhan Ç. ise, internetten av tüfeği satın aldı. Aldığı tüfeği sırt çantasına saklayan katil zanlısı, işten çıkış saatini bildiği Edanur'u işyerine yakın bir yerde beklemeye başladı.

        EDANUR'U TAKİP EDİP ÖLDÜRMÜŞ

        Aracını da park eden Gökhan Ç., talihsiz kızı iş çıkışı takip etti. Kimsenin olmadığı bir yerde bir yerde çantasından tüfeği çıkaran Gökhan Ç., ateş açtı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracıyla Nevşehir'e kaçan Gökhan Ç.'yi burada yakalayarak gözaltına aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Edanur Çoban
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Çin Savunma Bakanı nerede?
        Çin Savunma Bakanı nerede?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        "Evlilik bana yasak"
        "Evlilik bana yasak"