Edebiyat desteği 745 bin TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014'te hayata geçirilen Edebiyat Eserlerini Destek Projesi kapsamında Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün eserlerin üretilmesi, yayımlanması ve yeni yazarların desteklenmesi amacıyla, ilk eser niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayımlayacak yayın evlerine destek sağlıyor.
Bakanlık, 2019'da 59 esere toplam 745.000 TL destek verdi.
ÇOCUK VE GENÇLİK
Eser Sayısı: 1
Destek: 15.000 TL
DENEME
Eser Sayısı: 1
Destek: 15.000 TL
HİKÂYE
Eser Sayısı: 27
Destek: 343.000 TL
MASAL
Eser Sayısı: 1
Destek: 9.000 TL
ROMAN
Eser Sayısı: 14
Destek: 220.000 TL
ŞİİR
Eser Sayısı: 15
Destek: 143.000 TL
TOPLAM ESER SAYISI: 59
TOPLAM DESTEK: 745.000 TL
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