Ederson Moraes'ten Kapadokya paylaşımı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes, milli arayı ailesiyle birlikte Kapadokya'da geçirdi. Ederson, tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
Ederson Moraes, 2026 Dünya Kupası öncesinde milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek üzere rotasını Türkiye'ye çevirdi.
Ünlü kaleci, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da eşi ve çocuklarıyla birlikte yorgunluk attı.
2014 yılında sosyal medya fenomeni Lais Moraes ile evlenen Ederson, bu seyahatte ailesiyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı.
Çifte bu tatilde çocukları Yasmin, Henrique ve Laura da eşlik etti.
Peribacalarını ve tarihi mağaraları gezen Moraes ailesi, bölgenin simgesi haline gelen çömlekçi atölyelerini de ziyaret etti.
Yılkı atlarına binen ikili, keyifli anlar yaşadı.
Tecrübeli file bekçisi, tatil karelerini sosyal medya hesabından "Aile tatili" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Lais Moraes ise eşinin bu paylaşıma, "Ne güzel anlar yaşadık bu günlerde" yorumuyla karşılık verdi.
Öte yandan, Ederson ve Lais Moraes çifti geçtiğimiz Ocak ayında da İstanbul turuna çıkmıştı. Nakkaş Tepe'de zipline yaparak heyecan dolu anlar yaşayan çift, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzaralı pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.