Edin Dzeko: Her şeyimizi verdik, yetmedi Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla taraftara mesaj yolladı. Bosna Hersekli golcü, "Sezonun ilk gününden son güne kadar her şeyimizi verdik, yeterli olmadı. Birçok nedenden dolayı yeterli değildi. Her zaman başı dik olan Fenerbahçe, gelecek sezon daha güçlü bir şekilde geri dönecektir." ifadesini kullandı.

Habertürk Giriş: 27.05.2024 - 20:02 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:02

