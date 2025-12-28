Edinson Cavani futbolu bıraktı!

Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United, Palermo ve Valencia gibi Avrupa'da önemli başarılara imza atan takımlarda forma giyen Uruguaylı golcü Edinson Cavani, kariyerini noktaladı.

38 yaşındaki Uruguaylı yıldız, bu kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu. "Çok teşekkürler futbol" başlıklı mesajında duygularını paylaşan Cavani, futbolun kendisini nasıl şekillendirdiğini ve hayallerini gerçekleştirmesine nasıl imkan sağladığını anlattı.

Cavani mesajında aile, arkadaş, takım arkadaşları ve antrenörlerine teşekkür ederken, her kulüpteki taraftarların sevgisinin hayatı boyunca yanında olacağını vurguladı...

İşte Cavani'nin veda mesajı:

"Beni şekillendirdin, benden çok şey istedin, düştüğümde ayağa kalkmayı ve yolun her adımını değerli kılmayı öğrettin.

Çocukken imkansız gibi görünen hayallerimi gerçekleştirmeme ve saha içinde ve dışında inanılmaz insanlarla tanışmama imkan verdin.

Bunların hiçbiri ailem, arkadaşlarım, takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve her şeyden önce insanlar olmadan mümkün olmazdı.Her ülkede ve her kulüpte taraftarların gösterdiği sevgi, hayatım boyunca yanımda taşıyacağım bir şey olacak.

Her antrenmanda ve her maçta her şeyimi verdiğimi bilmenin huzuruyla, içim rahat bir şekilde ayrılıyorum.Hatalarla, doğrularla ama bana bu kadar çok şey kazandıran bu mesleğe her zaman saygı duyarak…"

38 yaşındaki yıldızın futbol kariyeri, Güney Amerika ve Avrupa'da kazandığı sayısız başarı ve taraftarların sevgisiyle hatırlanacak.