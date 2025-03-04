Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 Mart'ta hayata veda eden Edip Akbayram için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki evinin önünde anma programı düzenlendi.

Kızılırmak kenarındaki toplanma alanında bir araya gelen Edip Akbayram’ın sevenleri, ellerinde karanfillerle ve üzerlerinde Akbayram’ın fotoğrafı ile "Unutmayacağız" yazılı pankart taşıyarak saygı yürüyüşü yaptı.

Edip Akbayram'ın Yukarı Mahalle’deki Edip Akbayram Caddesi'nde bulunan evine kadar yürüyen grup, evin önüne karanfil bırakarak hazırlanan anı defterine duygularını yazdı.

Grup adına konuşan Arif Tandoğan, 'Aldırma Gönül' şarkısının sözlerini okuyup, "Bir konser için geldi ve burayı beğenerek kaldı. Biz seni çok sevdik Edip ağabey. Sesin sürekli kulaklarımızda çınlayacak" dedi.