AA

Edirne'de, İçişleri Bakanlığı koordinesinde taksi ve minibüslerde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki birçok noktada ve özellikle otobüs duraklarında denetim gerçekleştirdi.Polis ekipleri, taksi ve minibüslerde maske tedbirine uyulup uyulmadığını denetledi.Durakta otobüs beklerken maskesi elinde olan bazı vatandaşlar, polisin uyarısıyla maskesini taktı.Polis ve zabıta ekipleri minibüs ve taksilerdeki yolcuları da tedbirlere ilişkin bilgilendirdi.- "Maskesiz vatandaşları araca almıyoruz"Minibüs şoförü Esat Alper Korkmaz, ekiplerin denetiminden memnun olduklarını söyledi.Maskesi olmayan vatandaşlarla gün içerisinde çeşitli diyaloglar yaşadıklarını anlatan Korkmaz, "Biz vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Salgının başından bu yana vatandaşlarımız çok bilinçlendi. Aracımızda yedek maske bulunduruyoruz. Maskesiz vatandaşları araca almıyoruz." dedi.Taksi şoförü Muammer Asal da yolcuların maske tedbirine uyduklarını ifade etti.Denetimlerin vatandaşları bilinçlendirdiğini dile getiren Asal, fedakarca çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.