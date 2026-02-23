Canlı
        Haberler Gündem Güncel Edirne'de taşkın alarmı: Tunca Köprüsü kapatıldı | Son dakika haberleri

        Edirne'de taşkın alarmı: Tunca Köprüsü kapatıldı

        Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Tunca Nehri üzerindeki Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı

        Giriş: 23.02.2026 - 01:12
        Edirne'de taşkın alarmı: Tunca Köprüsü kapatıldı
        Trakya'da etkili olan yağışlar ve yukarı havzalardan gelen suyun etkisiyle nehir debilerinde artış yaşanıyor.

        Taşkın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan İki Köprü Arası mevkisinde önlemler artırılırken, Tunca Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPALI KALACAK

        Köprünün ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

        AA'nın haberine göre; Karaağaç Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan köprünün trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlanıyor.

        Edirne Valisi Yunus Sezer de bölgede incelemelerde bulundu. Sezer, taşkın riski bulunan alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

        Yetkililer, nehir debilerinin anlık olarak izlendiğini, risk durumuna göre ilave tedbirlerin alınabileceğini belirtti. Vatandaşlara riskli bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

