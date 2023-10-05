Edirne'deki felakete DSİ ekiplerinden inceleme!
Edirne'de, dün manşete taşıdığımız çeltik tarlalarının sulanmasında kullanılan kanalda yaşanan balık ölümlerine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifince kullanılan sulama kanalının terfi havuzunda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce inceleme yapıldı
Edirne'de çeltik tarlalarının sulanmasında kullanılan İstasyon Mahallesi'ndeki kuruyan su kanalında yaşanan balık ölümlerine dün manşete taşımıştık. Vatandaşların şikâyetlerinin bugün de devam etmesinin ardından yetkililerce inceleme yapıldı.
Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifi'nce kullanılan sulama kanalının terfi havuzundaki balıkların öldüğünü gören vatandaşlar, durumu bir kez daha DSİ. 111. Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Bazı vatandaşların balıkların yemesi için havuza ekmek attıkları görüldü.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekip, bugün havuza gelerek inceleme yaptı. Yetkililer, ölen balıkların temizlenmesi için sulama kanalını işleten kooperatife talimat verdi.
Yetkililer, Meriç Nehri'nden pompayla çekilen suyla kanala ulaşan balıkların, su seviyesinin düşmesiyle terfi havuzunda toplandıklarını, su akışının durmasıyla da oksijensiz kalarak öldüklerini ifade etti.