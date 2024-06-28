Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, bu yıl 852 pehlivan kol bağlayacak

EDİRNE'de, Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilecek UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne, bu yıl 14 boyda toplam 852 pehlivan katılmaya hak kazandı. Bu yıl uygulanmaya başlanan lig sistemiyle adını Kırkpınar'a yazdıran pehlivanlar, 5 Temmuz'da kol bağlayacaklar.

Yağlı güreşin olimpiyatı olarak adlandırılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl 663'üncü kez Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Kentte 1-7 Temmuz arası düzenlenecek organizasyonda güreşler, 4 Temmuz'da, ön eleme karşılaşmalarına çıkacak başpehlivanların müsabakalarıyla start alacak. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, bu yıl tarihi organizasyona 14 boyda toplam 852 pehlivan katılmaya hak kazandı.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen lig usulü sistemiyle sıralamaya giren pehlivanlar, bağlı oldukları boylarda Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmeye hak kazandı. Toplam 852 pehlivanın Kırkpınar'a katılmaya hak kazandığı güreşlerde boylar ve katılacak pehlivan sayıları şöyle oluştu: Baş: 40, Başaltı: 65, Büyük Orta: 65, Küçük Orta Büyük: 66, Küçük Orta Küçük: 65, Deste Büyük: 65, Deste Orta: 65, Deste Küçük: 66, Ayak: 65, Tozkoparan: 64, Teşvik 2: 56, Teşvik 1: 56, Minik 2: 58, Minik 1: 56 28 BAŞPEHLİVAN ÖN ELEME KARŞILAŞMASI YAPACAK