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        Evine kurduğu sistemle uyuşturucu üreten şüpheli tutuklandı

        EDİRNE'de evine kurduğu sistemle uyuşturucu üretip, satışını yapan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:55
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        Evine kurduğu sistemle uyuşturucu üreten şüpheli tutuklandı
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        EDİRNE'de evine kurduğu sistemle uyuşturucu üretip, satışını yapan S.U., polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokakta uyuşturucu satan 'torbacı' olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu üretip, sattığı belirlenen S.U.'nun Medrese Ali Bey Mahallesi'ndeki evine operasyon yapan polis, uyuşturucu üretme sistemi buldu. Aramada satışa hazır, 8 fişek ve 16 gram skunk, hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet, 3 kök Hint keneviri, uyuşturucu üretiminde kullanılan LED ışık, çadır, vantilatör, hava temizleyici ve çok sayıda saksı ele geçirildi. Gözaltına alınan S.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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