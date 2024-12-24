Evine kurduğu sistemle uyuşturucu üreten şüpheli tutuklandı

EDİRNE'de evine kurduğu sistemle uyuşturucu üretip, satışını yapan S.U., polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokakta uyuşturucu satan 'torbacı' olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu üretip, sattığı belirlenen S.U.'nun Medrese Ali Bey Mahallesi'ndeki evine operasyon yapan polis, uyuşturucu üretme sistemi buldu. Aramada satışa hazır, 8 fişek ve 16 gram skunk, hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet, 3 kök Hint keneviri, uyuşturucu üretiminde kullanılan LED ışık, çadır, vantilatör, hava temizleyici ve çok sayıda saksı ele geçirildi. Gözaltına alınan S.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.