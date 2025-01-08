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        Edirne'de otomobil site bahçesine düştü, sürücü hafif yaralandı

        EDİRNE'de kontrolden çıkan otomobil bir sitenin bahçesine düşerek ters döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 02:02 Güncelleme: 08.01.2025 - 02:05
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        Edirne'de otomobil site bahçesine düştü, sürücü hafif yaralandı
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        EDİRNE’de kontrolden çıkan otomobil bir sitenin bahçesine düşerek ters döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

        Kaza, gece saatlerinde 1’inci Murat Mahallesi Ali Rıza Ataktürk Caddesi üzerinde meydana geldi. E.B. yönetimindeki K 7798 BH Bulgaristan plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir sitenin bahçesine düşüp ters döndü. Sürücü E.B., ters dönen otomobilden kendi imkanları ile çıktı. Site sakinleri de kaza üzerine evlerinden çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hafif yaralandığı belirlenen E.B., hastaneye kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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